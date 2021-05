Roberta Chiatti (Londra) – Negli ultimi giorni abbiamo visto quanto i partiti abbiano sostenuto attivamente i propri candidati sindaci per le elezioni che oggi (6 maggio 2021) vedono i cittadini esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale.

Sono circa 48 milioni le persone che voteranno in tutta la Gran Bretagna fino alle ore 22.00, ora in cui i seggi elettorali chiuderanno le proprie porte al pubblico e si dedicheranno al conteggio dei voti i cui risultati saranno svelati nei prossimi giorni.

A causa del Covid, i seggi elettorali hanno adottato delle misure di sicurezza per il pubblico che troverete elencati al loro ingresso e che dovete rispettare una volta entrati.

Infatti ti verrà chiesto di indossare la mascherina. Ogni eleottre avrà una nuova matita che potrà usare o puoi portarla da casa se preferisci. In base all’affluenza delle persone, potrebbero esser richiesti dei

limiti al numero di persone che entrano contemporaneamente.

Come si vota?

I seggi elettorali sono aperti fino alle 22:00 BST del 6 maggio. Se sei registrato per votare, dovresti aver ricevuto una scheda elettorale per posta che ti dice dove si trova il tuo seggio elettorale locale. Non devi portarlo con te. I seggi elettorali possono essere centri ricreativi oppure chiese.

Quando arriverai alla polling station, ti verrà consegnata una scheda elettorale. Questo avrà un elenco dei candidati per i quali puoi votare. Porta la tua scheda elettorale in uno stand e segna il tuo voto in privato. Leggi attentamente le istruzioni, perchè potrebbero esserci più elezioni nella tua zona e potresti avere più di un voto da esprimere sulla scheda elettorale.

In alcune elezioni puoi scegliere più di un candidato o classificarli in ordine di preferenza.

Se commetti un errore, consegna la scheda elettorale a un membro del personale nel seggio elettorale che ti darà una nuova. Quando hai finito, piega la scheda elettorale e mettila nell’urna.