Sabrina Kay (Londra) – I test Covid rapidi sono gratuiti ed efficienti e manterranno sotto controllo il nostro stato di salute in fase pandemica secondo gli esperti.

Con la riduzione dei casi Covid e la normalità sempre più alle porte, potrebbe sembrare vicina l’idea che abbiamo finalmente sconfitto il virus. Ma nonostante gli ottimi risultati dei vaccini, sappiamo che questa non è la risposta a tutti i problemi – in molti devono ancora ricevere la prima dose e nonostante questo, nessun vaccino garantisce protezione al 100 per cento.

Difatti, il governo inglese vuole agire in anticipo offrendo come arma di salvaguardia i test rapidi Covid. Questi, non solo offrono risultati dopo i 30 minuti, ma può portare allo scoperto circa un terzo dei casi, anche in casi asintomatici. Invitando il singolo cittadino a testarsi due volte a settimana, si ridurrebbe le probabilità di incontrare futuri picchi di casi e decessi Covid. Ecco perchè questo metodo, secondo gli esperti, salvaguarderà il Regno Unito

Inoltre, la buona notizia è che questi test sono disponibili e accessibili a tutti a partire da 18enni, e sono gratuiti. Potete richiedere i test presso test centre vicini, le farmacie locali, oppure ordinarli online sul sito nhs.uk/Get-Tested o chiamando il numero 119.

Tuttavia è da specificare che questi test non sono adatti per viaggiare! Se ci si deve spostare da un Paese all’altro bisogna acquistare i test antigenici o molecolari!

Il Dott. Amin Khan spiega che: “Testarsi regolarmente, anche non dimostrando sintomi, significa mantenere i livelli di infezioni bassi e salvaguardare il paese”.

“Quando fatti accuratamente, i test garantiscono almeno il 99.9 per cento, e ciò significa che il rischio di un falso positivo è veramente basso – meno di uno su mille”, aggiunge.

Nonostante l’uso di questi test, è bene tenere in mente di continuare il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e lavarsi spesso le mani.

Anche tu e la tua famiglia potete testarvi, aiutando l’intero Paese a mantenere bassi il tasso di mortalità e di infezione Covid.