Roberta Chiatti (Londra) – Il 12 maggio MSC Virtuosa, new entry della flotta MSC Cruises UK & Ireland, arriva a Southampton dando così inizio ad una serie di innumerevoli viaggi da sogno.

Dopo mesi trascorsi interamente in casa è ora di salpare e godersi una vacanza in massima sicurezza, come solo MSC sa fare. Con strutture impareggiabili, tecnologia di nuova generazione e tanto intrattenimento, puoi prenotare la tua crociera per visitare le isole britanniche in partenza dal 20 maggio (clicca qui per le offerte).

Chi salirà a bordo godrà e assisterà ad un innumerevole serie di spettacoli teatrali, cene di gala cosi come un angolo dedicato interamente alla musica, meglio conosciuto come Carousel Lounge dove si esibiranno i Soul Sisters. Se invece preferisci l’umorismo e l’ironia “British” non perderti la performance del comico Rikki Jay.

Antonio Paradiso, MD MSC Crociere UK & Ireland dichiara: “[…] Non potrei essere più entusiasta all’idea che i passeggeri si uniscano a noi in queste prime quattro partenze

[…] A bordo di MSC Virtuosa, vogliamo che gli ospiti condividano il nostro stesso entusiasmo […] L’unicità dell’esperienza a bordo di MSC Crociere è stata preservata da nuove misure per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio”.

Il team MSC è molto attento al tuo stato di salute, infatti durante il tuo viaggio a bordo saranno in atto diversi controlli come quello del numero di passeggeri per diverse attività, sarà vivamente consigliato di indossare le mascherine. Ogni area della nave sarà inoltre sempre igienizzata dopo il suo utilizzo, ecco perchè sembrerà quasi di essere all’interno di una “bolla” sicura.

Una volta a bordo potrai prendere parte fino a 210 attività ogni settimana – dai giochi a bordo piscina a talent show, discoteche mute e serate tematiche come il White Party, Flower Glory Party e Space Party.

Tuttavia una delle particolarità per cui vale vivere un’esperienza a bordo di MSC Virtuosa è l’MSC Starship Club: un bar futuristico dove verrai ti accoglierà Rob, il barista robot che può realizzare 16 cocktail esclusivi e personalizzati, ciascuno servito in un vetro futuristico progettato su misura che gli ospiti possono conservare come ricordo della loro esperienza. Le soprese non sono finite qui perchè nella MSC Starship Club ci saranno proiezioni olografiche 3D e un file interattivo, touchtable, che fa viaggiare i passeggeri nel sistema solare.