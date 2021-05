Roberta Chiatti (Londra) – Dal 17 maggio chi ha ricevuto le 2 dosi del vaccino anti-covid potrà usare l’NHS app come passaporto vaccinale.

L’idea è nata per facilitare i viaggi internazionali che saranno possibili dal 17 maggio e regolati dal sistema “a semaforo” (clicca qui per saperne di più).

L’app NHS è diversa dall’app NHS Covid-19, che viene utilizzata per il tracciamento dei contatti. Questa app è già usata dai cittadini per le seguenti esigenze:

richiedere prescrizioni ripetute

fissare appuntamenti per vedere il proprio medico

visualizzare le cartelle cliniche

In questo caso, il nuovo aggiornamento conterrà una funzionalità separata per visualizzare i record dei vaccini contro il coronavirus, senza dover contattare i medici di famiglia.

È importante sottolineare che l’app non mostrerà i risultati dei test del coronavirus, anche se l’NHS prevede di incorporarli in futuro.

Come funziona?

Si consiglia di registrarsi per utilizzare l’app almeno due settimane prima del viaggio. Sarà disponibile anche una versione cartacea – chiamando il 119 e non tramite un medico di famiglia. Una lettera cartacea può essere richiesta almeno cinque giorni dopo una seconda dose di vaccino e può impiegare cinque giorni per arrivare.

Da ricordare:

Non ci sono molti Paesi che attualmente accetteranno il passaporto vaccinale come prova del proprio status di salute. Pertanto è richiesto seguire le regole del paese ospitante come ad esempio il risultato negativo di un test antigenico o molecolare prima della partenza.

Il governo ha annunciato 12 paesi in cui le persone in Inghilterra possono viaggiare, senza dover fare la quarantena al loro ritorno. Tuttavia non tutte queste destinazioni consentono viaggi turistici. Ad esempio, il Portogallo continentale e le Azzorre accettano solo passeggeri che hanno dei motivi urgenti per cui recarsi nei loro Paesi.

Le liste ufficiali del sistema a semaforo sono sottoposte ad una revisione ogni 3 settimane. I paesi possono essere aggiunti o rimossi dalla lista gialla/verde o rossa con breve preavviso.