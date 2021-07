Tweet on Twitter

Roberta Chiatti (Londra) – A Londra, nel mese di agosto, sono previsti 4 giorni di sciopero della metropolitana, che causeranno ritardi e chiusure di tutte le linee della tube londinese.

Il 3, 5, 24 e 26 agosto i membri della Tfl rinunceranno ai loro turni di lavoro lasciando le stazioni vuote. Gli scioperi derivano da un disaccordo sul taglio dei conducenti di treni notturni, una decisione che, secondo il sindacato, potrebbe portare alla perdita di fino a 200 posti di lavoro.

Non a caso la Night Tube riprenderà il servizio nel 2022 e l’Unione RMT ritiene che questo minacci l’equilibrio tra lavoro e vita privata di 3000 conducenti. Il sindacato ha affermato di rimanere disponibile per colloqui con i capi della metropolitana di Londra, che stanno cercando di guidare la rete attraverso un periodo di incertezza finanziaria che ha già visto un aumento delle tariffe della metropolitana e un altro potenzialmente in arrivo a gennaio.

A tre settimane dall’inizio di qualsiasi azione di sciopero, c’è tempo per RMT e la metropolitana di Londra per riprendere le discussioni e annullare lo sciopero prima che accada.