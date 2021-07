Roberta Chiatti (Londra) – Il Freedom Day è più che giusto secondo il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, il quale durante la conferenza stampa del 19 luglio ha ribadito che questo è il momento più giusto per fare un simile passo verso la libertà.

Cosi chiede retoricamente “Se non ora, quando?, rivolgendosi ai cittadini contrari alle nuove disposizioni entrate da oggi (19 luglio 2021) in vigore e che prevedono la rimozione di tutte le restrizioni Covid, inclusa la mascherina.

Boris Johnson, al tempo stesso, ammette che è necessario comportarsi con estrema cautela ed infatti il sistema di Test & Trace dell’NHS resta fondamentale per combattere il virus. Non a caso, 2 giorni fa, lui stesso è stato invitato dall’app NHS ad auto-isolarsi dopo che il Ministro della Salute Sajid Javid è risultato positivo al covid.

Tuttavia, nel caso dei lavoratori in prima linea (come i medici e infermieri), il PM conferma che potranno evitare l’auto-isolamento e andare a lavoro se completamente vaccinati contro il virus.

A presiedere la conferenza stampa è anche Sir Patrick Vallance – capo consigliere scientifico del governo – che sostiene quanto sia in forte crescita il numero di persone risultate positive nel Regno Unito, aggiungendo che siamo “abbastanza vicini” alle dimensioni dell’ondata di contagi invernale e che aumenterà ulteriormente nei prossimi giorni, cosi come il tasso di mortalità.

I quattro maggiori rischi di questa terza ondata sono: ricoveri, sintomi di Covid persistenti nel tempo, nuove varianti e numero di persone in autoisolamento.

In tutto questo si aggiunge un rallentamento della campagna vaccinale e notiamo che il 35% dei giovani tra i 18-30 anni non sono ancora doppiamente vaccinati. Secondo gli esperti, questa categoria della popolazione deve vaccinarsi se vuole partecipare a grandi eventi o entrare nei nightclubs, che dopo mesi di chiusura tornano finalmente ad ospitare i propri clienti.

Infatti, per poter entrare in questi locali verrà richiesto il Covid pass, che dalla fine di settembre 2021, varrà solo per chi è vaccinato, quindi il risultato negativo di un tampone non sarà più sufficiente secondo il Ministro Zahawi, che aggiunge:

Garantiremo le esenzioni appropriate per coloro che hanno vere ragioni mediche per cui non possono essere vaccinati

Se da una parte la politica, rappresentata da Johnson, ha molta fiducia e speranza nella riapertura di alcuni settori dell’economia, dall’altra c’è una versione più realistica data dalla scienza, rappresentata questa volta da Sir Vallance, il quale prevede la nascita di focolai Covid legati a locali notturni specifici e invita cosi le persone a farsi vaccinare.

Ulteriori aggiornamenti in corso…