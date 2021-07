Sabrina Kay (Londra) – Se anche tu sei tra quelle persone confuse dalla differenza del Green Pass europeo e il Green pass italiano, con questo articolo cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Green Pass EU

Il Green Pass o certificazione europea può essere ottenuto da tutti i cittadini dell’Unione Europea. A partire dal primo luglio, il certificato digitale dell’Ue consente di viaggiare liberamente negli Stati membri dell’Unione Europea a chi presenta i seguenti requisiti:

la certificazione di avvenuta e completa vaccinazione ;

la guarigione dal Covid-19: servirà un documento in grado di attestare che nel proprio organismo sono presenti gli anticorpi contro Sars-CoV-2;

l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.

I viaggiatori all’interno dell’Ue in possesso del Green Pass sono esentati dalla quarantene.

Si ricorda che ad oggi, però, non esiste un accordo di riconoscimento reciproco tra i sistemi di´certificazione dello status vaccinale tra Unione Europea e Regno Unito. Si chiarisce quindi che ad oggi il Regno Unito NON riconosce ai titolari di green pass un accesso al territorio britannico a condizioni facilitate.

Similmente, il c.d. “covid pass” contenuto nell’app NHS inglese o simili attestazioni cartacee da parte dei sistemi sanitari gallese, nord-irlandese e scozzese NON garantiscono un’esenzione dalle norme sanitarie (isolamento fiduciario e obblighi di tampone) per i viaggiatori dal Regno Unito verso l’Italia.

Green pass italiano

Il Green pass italiano funziona esclusivamente all’interno del territorio nazionale italiano. Entrerà il 5 agosto e sarà obbligatorio per tutti i cittadini dai 12 anni in su e servirà ad accedere nei seguenti luoghi:

a tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso

piscine e palestre

cinema, teatri, concerti fiere, congressi, concorsi

e stadio

Green pass valido con una dose o tampone negativo

Il green pass sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino o abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Per chi sarà in possesso del green pass sarà ridotta la quarantena se un vaccinato viene a contatto con un positivo.

Le discoteche restano chiuse: non sarà consentito alcun accesso, neanche per i possessori di green pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole.