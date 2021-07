Roberta Chiatti (Londra) -L’italia potrebbe essere il prossimo Paese ad entrare nella nuova lista del sistema a semaforo britannico: Amber Plus.

Contrariamente ai residenti UK vaccinati in nel Paese che possono evitare di eseguire la quarantena di 10 giorni nonostante tornino da un “Amber List” – dove attualmente è situata l’Italia – chi torna da un Amber Plus List deve eseguire la quarantena e prenotare il travel Package list prima dell’imbarco verso il Regno Unito.

Fonti del governo hanno rivelato che l’Italia è sotto osservazione dopo che si è registrato un aumento di circa 2 milioni di casi tra gli gli over 60enni che non sono ancora completamente vaccinati.

L’analisi dei laburisti suggerisce che circa 900.000 britannici stanno pianificando vacanze in Italia quest’estate e alcune delle destinazioni più popolari stanno già registrando forti aumenti dei casi.

Al momento la Francia è stata la prima ad essere inserita in questa lista ma probabilmente potrebbe tornare nella normale lista arancione dal 5 agosto quando è prevista la nuova revisione del sistema a semaforo.