Roberta Chiatti (Londra) – I ministri inglesi confermano l’esenzione dalla quarantena ai passeggeri che tornano in Inghilterra da Paesi americani ed europei.

La regola entra in vigore alle ore 4.00 BST del 2 agosto e vale per i passeggeri completamente vaccinati e che hanno assunto le 2 dosi in Europa o USA non per forza in Regno Unito, cosa che stando alle attuali regole non può essere eseguito perchè puoi evitare la quarantena solo se hai fatto le 2 dosi in UK.

Pertanto dalla Gran Bretagna si nota un grande passo avanti e finalmente un’apertura dei propri confini. Questa sera sapremo se anche gli altri Paesi del Regno Unito aderiranno.

Tuttavia ciò che preoccupa ora è la revisione del sistema a semaforo britannico prevista il 5 agosto perchè se l’Italia dovesse rientrare nella lista “Amber Plus” tale regola non varrà più per gli italiani che devono rientrare in UK. In quel caso verrebbe applicata la quarantena di 10 giorni e la prenotazione del travel package test prima dell’imbarco, anche se si è completamente vaccinati.

Aggiornamenti in corso…