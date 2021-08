Roberta Chiatti (Londra) – A causa del Covid i viaggi internazionali restano ancora sotto monitoraggio e restrizioni di ciascun Paese. Di seguito gli aggiornamenti che riguardano i viaggi da e per l’Italia e Regno Unito.

TORNARE IN ITALIA DA UK

Secondo la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, è estesa la mini-quarantena di 5 giorni a tutti coloro (anche vaccinati) che tornano in Italia dal Regno Unito. Ecco cosa serve per andare in Italia:

1. Presentare un test molecolare o antigenico negativo “Fit to Fly” (c.d. “certificato verde Covid-19”) effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia (prenotalo su www.italiangplondon.com). Si ricorda che i test standard del SSN non possono essere utilizzati per viaggiare all’estero: i test Covid per l’autorizzazione al viaggio devono essere effettuati tramite laboratori privati ​​o farmacie, come la clinica italiana a Londra “Italian GP London”. Sono esentati dall’obbligo di sostenere un test prima dell’ingresso in Italia i minori di sei anni

2. Presentare un modulo di localizzazione digitale, eseguilo qui: https://app.euplf.eu/#/

Il modulo cartaceo utilizzato in precedenza sarà valido solo in caso di difficoltà tecnologiche. (Questo requisito si applica a chiunque entri in Italia)

3. In caso di ingresso in Italia dopo essere stati nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, mettere in quarantena per 5 giorni presso il proprio domicilio o il luogo in cui si trova e comunicare l’arrivo in Italia alla ASL

4. Effettuare un altro test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena

Leggi qui per eccezioni e ulteriori dettagli https://tinyurl.com/err2vsjw

CASO ITALIANO: DAL 6 AGOSTO GREEN PASS PER ACCEDERE A LOCALI E RISTORANTI

L’Italia dal 6 agosto impone l’uso del Green Pass per accedere a locali e ristoranti e finalmente anche italiani (residenti UK) che rimpatriano per le vacanze possono riceverlo. Analizziamo i diversi casi:

Hai ricevuto le 2 dosi del vaccino in UK: puoi entrare nei locali mostrando il certificato vaccinale UK che varrà come Green Pass

2. Da diversi mesi sei in Italia e hai fatto entrambe le dosi in Italia: se sei iscritto all’AIRE, puoi ricevere il Green pass italiano, clicca qui per sapere come ottenerlo

3. Hai fatto una dose in UK e l’altra in Italia: puoi ricevere comunque il Green pass per accedere a locali e ristoranti (se iscritto all’AIRE ) – Clicca qui per sapere come ottenerlo

4. Non sei ancora vaccinato: in questo caso se sei iscritto all’AIRE o hai residenza italiana puoi ricevere il green pass anche se non vaccinato. Il green pass, infatti, può ottenerlo i vaccinati, i non vaccinati tramite la dimostrazione della negatività al covid per tampone, e chi è guarito dal Covid

On. Ungaro spiega come ottenere il Green Pass in Italia se sei connazionale all’estero:



TORNARE IN UK DA UE – INCLUSA ITALIA – E USA (DAL 2 AGOSTO)

Downing Street ha rivelato che dal 2 agosto ore 4.00am BST chi si è vaccinato (con le 2 dosi) in un Paese Arancione dell’UE (come l’Italia) e USA evita di fare la quarantena di 10 giorni una volta atterrato in Regno Unito.

In questa lista si includono anche i minori di 18 anni residenti negli Stati Uniti o nei paesi europei che seguiranno anche loro le seguenti regole:

72h prima dell’imbarco prenota un test pre-partenza antigenico o molecolare che deve risultare negativo

Compila entro le 48H prima dell’imparco il Passenger locator form (CLICCA QUI)

esegui un altro test (clicca qui per il secondo test) PCR da fare prima del secondo giorno o nel secondo giorno una volta arrivati in Gran Bretagna.

Per tutti coloro che entrano in Gran Bretagna non avendo il vaccino o con solo la prima dose di vaccino, rimane l´obbligo di quarantena per 10 giorni e la prenotazione dei Test anti- covid il secondo e ottavo giorno (clicca qui per prenotare i tamponi)

In caso, puoi decidere di terminare la quarantena prima e prenotare privatamente un Test di Rilascio (Test to release) il quinto giorno e se il risultato e´negativo puoi terminare la quarantena. Tuttavia resta obbligatorio eseguire il test che avresti dovuto fare l´8 giorno della tua quarantena.

È importante sottolineare che se il 5 agosto la revisione del sistema a semaforo britannico dovesse mettere l’Italia nell’Amber Plus list, le attuali esenzioni di quarantena si rimuoverebbero automaticamente anche per i vaccinati (con le 2 dosi) che tornerebbero quindi a eseguire la quarantena di 10 giorni e prenotare il travel package test

ALTRI LINK UTILI :

Questionario a risposta immediata a cura dell’Unita’ di Crisi della Farnesina

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Normativa sugli spostamenti sul territorio nazionale

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?fbclid=IwAR3ac9qQ5j7COch8n1dJ_F3iurhFcBJe6bA_x2PeJLmtc77kdhNJtFPLPZA