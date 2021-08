Roberta Chiatti – Paul Charles, CEO de “The PC Agency” dichiara in esclusiva su London ONE Radio che il governo britannico, questa sera 2 agosto, dichiarerà la sua intenzione di eliminare l’Amber plus list così come la possibilità di introdurre l’Amber Watch List dal 5 agosto.

Da diversi giorni in UK non si fa altro che parlare della divisione venutasi a creare tra i ministri in merito all’introduzione dell’Amber Watch list che vedrebbero i passeggeri (di ritorno in UK dai Paesi classificati in questa lista) fare la quarantena di 10 giorni a casa anche se sei completamente vaccinato e pagare per il travel package test.

PC agency è l’agenzia di consulenza di viaggio leader in tutto il Regno Unito e sin dall’inizio della pandemia ha tenuto informati i propri clienti stando in stretto contatto con le autorità locali:

“Siamo membri del gruppo Save Our Summer creato per assicurare che ci siano ottime opportunità di viaggio durante l’attuale crisi e questa sera abbiamo scritto anche al Primo Ministro, ringraziandolo per le ultime regole introdotte da oggi in UK, ma lo abbiamo invitato ad abbandonare l’idea dell’Amber Watch list e che venga sostituito con un sistema molto simile a quello americano”

ll motivo per cui alcuni ministri vorrebbero introdurre l’Amber Watch list è legato non solo a motivi di sicurezza sanitaria ma anche economici. Con questa lista, infatti, si scoraggerebbero diverse persone a viaggiare all’estero, rimanendo così in UK per visitare i luoghi del proprio Paese e investire nel turismo domestico. Tuttavia, secondo la comprensione di Paul Charles, questa sera il governo annuncerà la sua intenzione di abbandonare l’idea di una simile new entry (amber watch list) nel sistema a semaforo britannico e non solo:

“[…] il governo inoltre rimuoverà l’Amber Plus e la Green Watch list semplificando così il sistema a semaforo questo mercoledì o giovedì”

Per saperne di più riascolta l’intervista integrale: