Roberta Chiatti (Londra) – I clienti Vodafone UK pagheranno il roaming nei Paesi dell’UE. Fra pochi mesi i clienti torneranno a pagare tutti i servizi telefonici (comprese ovviamente chiamate, navigazione e SMS) nei Paesi dell’Unione Europea già a partire da questo mese.

Le dichiarazioni di O2 ed EE rilasciate un mese fa hanno scatenato un effetto domino che vede quindi anche la Vodafone doversi piegare per far fronte ai cambiamenti dovuti alla Brexit. Quindi se O2 e EE hanno confermato la disponibilità di un limitato a 25 GB in Europa, Vodafone UK prevede di introdurre i seguenti parametri:

L’offerta del roaming zero varrà per tutti gli attuali clienti fino al 6 gennaio 2022 mentre per i nuovi clienti o chi effettua un cambio di piano dall’11 agosto 2021 avranno il roaming a pagamento.

Ma quanto costa?

I nuovi clienti Vodafone che avranno le tariffe roaming pagheranno circa 2 sterline al giorno oppure 1 pound al giorno per 8 o 15 giorni di fila ma questo dipende sempre dai piani di offerta scelti. I piani Unlimited Xtra non avranno nessun costo aggiuntivo.

Secondo gli esperti e gli operatori che lavorano in Vodafone, tutto questo è dovuto alla Brexit essendo il Regno Unito un Paese ormai un Paese indipendente quindi fuori dall’UE.