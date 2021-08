Roberta Chiatti (Londra) – L’app Verificac19 ora è capace di convertire la certificazione vaccinale UK in Green Pass.

In Italia dal 6 agosto è diventato obbligatorio l’uso del Green Pass per accedere a grandi eventi, concerti, locali, scuole e trasporti a lunga percorrenza. La certificazione è richiesta anche ai connazionali residenti in UK e che stanno rimpatriando per le vacanze.

Grazie al nuovo DPCM emanato dal Ministero della Salute, lo Stato italiano riconosce le certificazioni vaccinali UK ai fini del Green Pass per chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino in UK o all’estero.

Tuttavia, chi preferisce convertire la propria certificazione in Green pass può farlo attraverso l’app Verificac19. L’app è in grado di rilevare il QR code rilascio dall’NHS app e convertire con un click il vostro certificato in Green Pass che potete usare in Italia o nel resto d’Europa.

Ecco come funziona:

View this post on Instagram A post shared by LondonONEradio (@londononeradio)

Ma per chi è iscritto AIRE e si è vaccinato in Italia, è guarito dal Covid o non è stato vaccinato può ricevere il Green pass? La risposta è si.

Se rappresenti uno dei casi sopra menzionati potrai direttamente richiedere il Green pass seguendo la procedura online su www.dgc.gov.it oppure recarti in farmacia. Nel caso in cui dovessi incontrare dei problemi durante la procedura online, nonostante tu abbia tutti i requisiti corretti per ricevere la certificazione verde, rivolgiti agli operatori del Ministero della Salute italiano chiamando il 1500 o per chi sta svolgendo la procedura all’estero, chiamate il +39 0232008345