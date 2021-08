Roberta Chiatti (Londra) – In Regno Unito il prodotto che manca di più sugli scaffali dei supermercati è l’acqua.

Da diversi giorni sia la stampa italiana che britannica non fanno altro che parlare di quanto il Covid e la Brexit abbiano avuto un impatto sull’approvvigionamento alimentare nei supermercati inglesi e che secondo le previsioni degli esperti continuerà anche nella stagione autunnale.

A tal proposito il governo ha anche annunciato che ingaggerà le forze armate per garantire che ci sia abbastanza cibo e altri prodotti per tutti.

London ONE radio sta attualmente conducendo un’indagine in merito per verificare se questo problema esiste in tutta la Gran Bretagna o solo in qualche zona del Paese. Da pochi giorni la redazione ha lanciato un sondaggio sui loro social media, dopo aver constato che nella zona di Tottenham Hale supermercati come Lidl, Tesco e Iceland sono completamente pieni.

Il sondaggio chiede a tutti gli italiani residenti in UK se riscontrano problemi nel reperire alcuni prodotti nei loro supermercati locali oppure no.

Finora, secondo quanto registrato, se molti supermercati non presentano disguidi nel reperire la merce, in alcune zone di Londra (in particolare Tooting, Earl’s Court, Ipswich, Walthamstow), Manchester, Brighton, Northampton e Eastbourne manca l’acqua. Tra le diverse testimonianze da Brighton c’è stato Mirko che ha dichiarato:

non si trova da parecchi giorni l’acqua e se arrivA, finisce subito

L’indagine è ancora aperta e rilascerà i dati ufficiali alla fine di ottobre 2021 per analizzare quindi se si verificherà una contro tendenza oppure le previsioni rispecchieranno la realtà. Intanto chiunque puà lasciare una testimonianza scrivendo alla redazione di London ONE Radio utilizzando il numero whatsapp: +44(0)7732718740