Roberta Chiatti (Londra) -Il Regno Unito ha aggiornato la lista del sistema a semaforo per i viaggi internazionali inserendo nella lista verde 7 Paesi e altri nella lista rossa.

Dalle 4 del mattino di lunedì 30 agosto 2021, Canada, Danimarca, Finlandia, Liechtenstein, Lituania, Svizzera e Azzorre verranno aggiunti alla lista verde, dopo aver notato un netto calo delle infezioni Covid.

I viaggiatori provenienti da queste destinazioni non dovranno essere messi in quarantena indipendentemente dal fatto che siano completamente vaccinati, ma dovranno comunque sottoporsi ai test pre-partenza e del giorno 2 e completare un modulo di localizzazione passeggeri.

L’Italia e gran parte dei Paesi europei restano in zona arancione e pertanto solo chi è completamente vaccinato e torna in UK da uno di questi Paesi, non deve fare quarantena ma solo eseguire un test pre-partenza entro le 72H prima dell’imbarco e un secondo test una volta atterrati.

Clicca qui per tutte le informazioni sui tamponi e sugli steps da compiere per tornare in Regno Unito dall’Italia e viceversa.

Un altro cambiamento che è stato preso in considerazione quest’oggi riguarda la Thailandia e il Montenegro che verranno aggiunti alla lista rossa dalle 4 del mattino di lunedì 30 agosto 2021.

I passeggeri che arrivano nel Regno Unito da queste destinazioni della lista rossa dovranno isolarsi per 10 giorni in un hotel scelto dal Governo ed eseguire tutti i test necessari.

I dati per tutti i paesi saranno tenuti sotto controllo e il governo non esiterà ad agire se i dati mostrano che le valutazioni di rischio dei paesi sono cambiate.

Tutte le modifiche alla classificazione sono state decise dai ministri, informati dagli ultimi dati e analisi del Joint Biosecurity Centre (JBC) e da considerazioni di salute pubblica più ampie, per aiutare il pubblico a comprendere i rischi per la salute pubblica del Regno Unito derivanti dai viaggi in arrivo da diverse destinazioni.

Continuando con il nostro approccio graduale per riavviare i viaggi internazionali proteggendo al contempo la salute pubblica, stiamo collaborando con i governi di tutto il mondo, offrendo competenze tecniche e supporto per aiutarli ad apportare i miglioramenti necessari per un cambiamento nella classificazione del semaforo.

Se viaggiano all’estero, i passeggeri devono adottare misure per mantenersi al sicuro e prepararsi nel caso in cui le cose cambino prima del viaggio o mentre sono lì. Ciò include il controllo e l’aggiornamento su tutti i requisiti di ingresso e sui consigli di viaggio FCDO prima di prenotare un viaggio all’estero, prima del viaggio e mentre sono all’estero, perché la situazione rimane fluida. Dovrebbero anche controllare i termini e le condizioni di prenotazione su flessibilità e rimborsi.