Roberta Chiatti (Londra) – Ryanair apre le tratte Londra – Napoli / Torino dall’aeroporto di Luton a partire da questo inverno 2021.

Ryanair si aspetta una “ripresa molto forte” nei brevi tratte aeree in Europa, secondo l’ amministratore delegato (Michael O’Leary) ed è per questo che la compagnia aerea ha lanciato 14 nuove rotte dagli aeroporti londinesi.

Di seguito l’elenco completo delle nuove rotte.

Stansted: Helsinki, Oradea (Roma), Stoccolma, Tampere, Trapani, Treviso, Zagabria

Luton: Fuerteventura, Gran Canaria, Grenoble, Napoli, Shannon, Torino

Gatwick: Malaga

Ryanair prevede di far volare un totale di 10,5 milioni di passeggeri al mese nei prossimi tre mesi a partire da settembre/ottobre.

O’Leary ha inoltre aggiunto in una conferenza stampa che il tutto sarà ripristinato una volta che il Regno Unito si deciderà a rimuovere “questi stupidi sistemi a semaforo” che continuano a confondere le persone le quali quindi sono poi scoraggiare a intraprendere un viaggio internazionale.

Tuttavia è anche vero che l’allentamento delle restrizioni per i britannici completamente vaccinati hanno portato a un aumento significativo delle prenotazioni dei voli tanto che anche EasyJet ha annunciato che sta estendendo i suoi orari di volo e la British Airways, di ha affermato che sta lavorando a piani per una presenza a corto raggio all’aeroporto di Gatwick.

Il governo ha affermato che il settore dell’aviazione avrà beneficiato di 7 miliardi di sostegno governativo entro la fine di settembre dall’inizio della pandemia.

Altri importanti cambiamenti Ryanair che potrebbero interessarti

Poche settimane fa Ryanair ha anche annunciato di voler aprire una nuova base all’aeroporto internazionale di Newcastle nel 2022.

Nel frattempo però ha confermato la chiusura dei voli che partono dall’aeroporto di Belfast City e dall’aeroporto internazionale di Belfast a partire da ottobre, a causa – secondo Ryanair – del costo delle operazioni negli aeroporti, così come il “rifiuto del governo britannico di sospendere o ridurre” il dovere dei passeggeri aerei.

Ryanair smetterà anche di volare dall’aeroporto di Londra Southend da novembre a causa della pandemia

Ryanair ha affermato che l’aereo utilizzato sulle rotte da e per Belfast sarà “riassegnato ad aeroporti a basso costo in altre parti del Regno Unito e in Europa per il programma invernale, che inizia a novembre