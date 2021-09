Roberta Chiatti (Londra) – Blackout sui social media alla morte della Regina Elisabetta II. Il giorno in cui morirà la monarca è prevista una vasta operazione di sicurezza, chiamata “Operazione London Bridge” .

Secondo i piani che oggi sono stati visti nel dettaglio da Politico, si prevede il divieto dei social media e di retweet. Non solo, il sito web della famiglia reale mostrerà solo una schermata nera che conferma la morte della regina mentre il sito web gov.uk e tutte le pagine dei social media governativi mostreranno uno striscione nero.

La bara della Regina verrà portato al Palazzo di Westminster, dove rimarrà esposta al pubblico per 3 giorni per 23 ore al giorno. I vip potranno accedere con dei biglietti che funzionano a fascia oraria.

I funerali di stato si terranno 10 giorni dopo la sua morte e saranno annunciati come un “giorno di lutto nazionale”, ma non sarà un giorno festivo ufficiale. Se cade in un giorno feriale, sarà lasciata alla discrezione dei datori di lavoro concedere il giorno libero al proprio personale, e non ci sarà un giorno libero sostitutivo se cade nel fine settimana.

In tutto questo il Ministero degli Esteri teme uno sproporzionato numero di turisti e media cosi come la potenzialità di attacchi terroristici.

Internamente, il giorno sarà indicato come “D-day” e il ministero della Difesa organizzerà il saluto con le armi e sarà annunciato un silenzio nazionale di due minuti.