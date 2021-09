Questa nuova apertura segna la prima grande estensione di una linea di metropolitana dal 1999, quando la Jubilee aveva raggiunto Stratford.

In termini pratici di percorrenza significa che sulla Northern Line sarai in grado di arrivare da Battersea al West End in 15 minuti. Transport for London (TfL) ha inoltre segnalato che le due nuove aperture vedranno nuovi 25.000 posti di lavoro e 20.000 nuove case.

