Roberta Chiatti (Londra) – Dal 1 ottobre puoi venire Regno Unito usando solo il passaporto.

L’annuncio è stato dato dal governo sin da quando il Paese ha lasciato ufficialmente l’Unione Europea, pertanto se vuoi visitare Londra o qualsiasi altra città della Gran Bretagna dovrai avere un passaporto che deve essere valido per l’intero periodo di visita.

I turisti non avranno bisogno della VISA come chi ha intenzione di trasferirsi in UK, ma solo di un passaporto. La visa verrà applicata ai turisti a partire dal 2024.

Tuttavia ci sono delle eccezioni, solo le seguenti categorie di persone potranno venire in UK usando la proprio carta d’identità:

chi ha il settled o il pre-settled status del programma EU Settlement Scheme (EUSS)

chi ha fatto domanda per l’EUSS ma non ha ancora ricevuto risposta

chi ha un permesso di lavoro frontaliero

chi ha un permesso familiare del regime di regolamento UE

chi è un visitatore S2 Healthcare

sei svizzero e lavori per un azienda svizzera che ha aperto una sede in UK

Queste persone avranno la possibilità di arrivare in UK con carta d’identità fino al 31 dicembre 2025, dopo tale data anche loro necessiteranno di passaporto.