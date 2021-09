Roberta Chiatti (Londra) – La tratta ferroviaria Londra-Edimburgo è disponibile a meno di £15, grazie al nuovo servizio ferroviario Lumo di FirstGroup.

La “Lumo” ha 5 nuovi treni elettrici Hitachi AT300, promette tariffe ferroviarie convenienti tra Londra ed Edimburgo nel tentativo di ridurre i viaggi aerei tra le due capitali. I treni di servizio saranno più economici e migliori per l’ambiente, con biglietti di sola andata a partire da £ 14,90, mentre il 60% di tutte le corse singole costerà meno di £ 30.

I treni mirano a trasportare oltre 1 milione di passeggeri all’anno sulla East Coast Main Line, fornendo viaggi a lunga distanza a basse emissioni di carbonio e convenienti per tutti.

In merito al comfort, tutti i treni offrono sedili dal design ergonomico, tavolini regolabili, ali per la privacy, illuminazione personale, Wi-Fi gratuito, biglietteria senza carta e intrattenimento. Inoltre, non ci saranno posti in First Class: una singola classe promette lo stesso servizio di qualità per tutti i passeggeri.

I treni correranno ogni giorno da King’s Cross a Edimburgo (incluso il ritorno), fermandosi a Stevenage, Newcastle e Morpeth. I servizi ridotti iniziano il 25 ottobre 2021, con un massimo di dieci servizi al giorno previsti entro l’inizio del 2022.