Roberta Chiatti (Londra) – Il Ministro dei trasporti britannico, Grant Shapps, ha annunciato l’eliminazione dell’amber list e dei PCR test per i passeggeri completamente vaccinati che tornano in Inghilterra.

Dal 4 ottobre, le persone che sono completamente vaccinate non avranno bisogno di un test pre-partenza per tornare in Inghilterra (sia PCR o antigenico) da un paese non inserito nella lista rossa.

Inoltre dalla fine di ottobre, i completamente vaccinati potranno eseguire un test rapido il giorno 2 dal loro arrivo in Inghilterra anzichè eseguire il test molecolare che costa di più, attualmente sul mercato è al prezzo di circa £65.

Nella comunicazione da parte del Ministro Grant Shapps, si comprende che dal 22 settembre ore 04:00am BST Turchia, Pakistan e Maldive saranno rimossi dalla lista rossa.

Secondo il Ministro Shapps i cambiamenti annunciati dureranno fino almeno al prossimo anno. Lo scopo è:

“rendere più facile viaggiare senza la burocrazia, senza tanti test e con un livello di certezza maggiore ora che abbiamo vaccinato così tante persone”.

Tuttavia gli unici test che resteranno saranno quelli rapidi al momento i più economici.