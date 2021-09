UK:800 milioni di sterline per aiutare festival, conferenze ed eventi

Londra (Laura Biagiotti) La Gran Bretagna ha attuato ufficialmente il programma da 800 milioni di sterline per aiutare a fornire la copertura di festival, conferenze ed eventi dal vivo.

Il Cancelliere Rishi Sunak e il Segretario britannico alla Cultura Nadine Dorries hanno lanciato un programma del valore di oltre 800 milioni di sterline per coprire i costi che il Covid ha creato e rallentato per eventi dal vivo. E Questo sara’ solo l’inizio per la Gran Bretagna che vede il doppio dell’investimento per la sanita’ e lavoro.

Il programma e’ mirato ora per gli eventi dal vivo, ed e’ assicurato e pianificato fino alla fine dell’estate 2022.

Il Programma supporterà gli eventi dal vivo in tutto il paese – come concerti e festival, conferenze ed eventi aziendali – che rischiavano di essere cancellati o ritardati a causa del Covid-19.

Il settore artistico da crea tanti posti di lavoro per molete persone in molti settori.

Il settore degli eventi dal vivo vale più di 70 miliardi di sterline all’anno per l’economia del Regno Unito e supporta più di 700.000 posti di lavoro, comprese le piccole imprese e i lavoratori autonomi.

Questo intervento sosterrà la ripresa economica del Regno Unito dalla pandemia dovuta al Covid-19 dando al settore culturale e artistico la fiducia di cui hanno bisogno per pianificare il futuro, garantendo allo stesso tempo un buon rapporto qualità-prezzo per i contribuenti.

Il governo ha collaborato con la Lloyd’s Market Association per fornire lo schema come parte del Plan for Jobs. Lo schema vedrà il governo agire come un “Rilancio del settore”.

Il programma sarà disponibile dal 22 settembre 2021 e durerà fino alla fine di settembre 2022. Si aggiunge all’ampio sostegno già dato al settore culturale, tra cui il Fondo per il recupero della cultura da 2 miliardi di sterline e la produzione cinematografica e televisiva da 500 milioni di sterline. Schema di riavvio. Quest’ultimo ha sostenuto oltre 785 produzioni e più di 67.000 posti di lavoro nel settore dello schermo negli ultimi 12 mesi.

Il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha dichiarato:

Il settore degli eventi supporta centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutto il paese e, con la riapertura dell’economia, stiamo aiutando i fornitori di eventi e le aziende a pianificare con fiducia fino al prossimo anno.

È fantastico lanciare il programma oggi, dando una spinta al nostro fantastico settore degli eventi, aiutando l’economia e proteggendo i mezzi di sussistenza attraverso il nostro Piano per l’occupazione.

Il segretario alla Cultura Nadine Dorries ha dichiarato:

La pandemia è stata una sfida unica per gli eventi dal vivo, dai concerti alle conferenze di lavoro. È un enorme sollievo che così tanti siano tornati operativi, ma è fondamentale che possano anche pianificare il futuro con fiducia e questo schema li aiuta a fare esattamente questo. Con il settore che contribuisce con oltre 70 miliardi di sterline all’anno alla nostra economia, è giusto che facciamo tutto il possibile per supportarlo e le persone di talento che ci lavorano.

Sheila Cameron, amministratore delegato della Lloyd’s Market Association, ha dichiarato:

Il programma dimostra lo spirito innovativo per il quale il mercato dei Lloyd’s è rinomato a livello mondiale. La Lloyd’s Market Association, insieme ai suoi membri assicuratori, ha collaborato con il governo del Regno Unito per garantire la rinascita del settore degli eventi dal vivo e il tutto e’ mirato a dare la fiducia necessaria per riaprire e creare valore per economia britannica.