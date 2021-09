Expo Dubai L’italia protagonista per una rinascita dopo il covid

By Staff Italoeuropeo

La scorsa settimana a Dubai è stato inaugurato il Lazio Region Business Hub, ospitato dalla Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Operativo da più di sei mesi, ma presentato ufficialmente a Dubai in questa occasione, l’hub è il punto di riferimento per tutte le micro, piccole e medie imprese laziali che vorranno cogliere la possibilità di internazionalizzazione offerta dalla Regione in occasione dell’Esposizione Universale.

La missione è stata ricca di appuntamenti e incontri: tutto è ormai pronto per l’inizio di Expo dove la Regione Lazio sarà presente con un ricco carnet di eventi. Il commissario generale per il Padiglione Italia, Paolo Glisenti, spiega le opportunità che l’Expo offrirà al Lazio.

Expo Dubai, commissario Glisenti: Grazie a Expo per il Lazio più turismo, investimenti ed export

Sostenibilità, aerospazio, scienze della vita, turismo, sistema universitario, start up. Ma anche cucina e cinema. Sono questi i settori fondamentali che la Regione Lazio e Lazio Innova porteranno all’Expo di Dubai promuovendo le eccellenze regionali a livello internazionale. Ascoltiamo Quirino Briganti, responsabile Expo per la Regione Lazio.

