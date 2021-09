Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra – Una delegazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni presieduta da Erasmo Palazzotto (composta da Lia Quartapelle, Massimo Ungaro e Roberto Turri) sta svolgendo una missione a Cambridge per incontrare le autorità accademiche e i docenti di Giulio Regeni.

Dopo l’incontro con il Rettore dell’Università di Cambridge (Prof. Stephen J. Toope), oggi la delegazione ha audito la Professoressa Maha Abdelrahman, supervisor della ricerca di dottorato di Giulio Regeni.

I commissari hanno avuto modo di approfondire gli aspetti relativi all’attività accademica di Giulio Regeni, le iniziative assunte alla notizia della scomparsa dello studente e i termini delle successive fasi di collaborazione con le autorità italiane.

Nel corso della missione, la delegazione ha constatato la piena disponibilità manifestata dall’Università a contribuire ai lavori dell’inchiesta parlamentare. Domani invece i deputati italiani saranno a Londra per incontri presso la Camera dei Comuni e il Foreign Office.

L’ultima audizione in calendario è pianificata per giovedì 30 settembre alle 16.30 con il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che in collegamento da Roma seguirà l’aggiornamento sulle relazioni bilaterali italo-egiziane, sulle iniziative a livello europeo e internazionale alla luce degli ultimi sviluppi sul caso.