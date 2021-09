Londra ( Paolo Delprete) – Joe McCarron – 75enne ricoverato in ospedale in Irlanda per Covid, si lascia convincere dal giovane Antonio Mureddu Gravegliu, attivista italiano No vax che vive da tempo a Galway, è andato nel reparto in cui l’anziano si trovava, al Letterkenny University Hospital in Donegal, per riportarlo a casa. Lo ha convinto mentre i medici lo imploravano di restare e l’uomo, pochi giorni dopo, è morto.

Il tutto e’ stato ripreso dal ragazzo con una camera, in modo autorevole proprio quando i medici cercavano di convicere il paziente a non andare, che sarebbe stato pericoloso:

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

l’anziano, anche dal video rimane indeciso, fino alla fine, quando incalzato dal giovane decide di andarsene. McCarron così torna a casa, dove le sue condizioni peggiorano drasticamente, tanto che l’uomo è costretto a tornare due giorni dopo in ospedale e finisce in terapia intensiva, dove muore venerdì mattina.

Ora il giovane italiano dovra’ spiegare tutto alla famiglia e ai giudici.