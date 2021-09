In Europa mancani 400.000 camionisti non e’ un problema solo della Gran Bretagna

Londra ( Philip Baglini Olland) – In questi giorni la Gran Bretagna e’ sotto un terrorismo giornalistico figlio di una mala informazione. E’ vero in Uk mancano 100.000 camionisti che portano benzina, problema gia’ risolto nelle scorse ore dal governo inglese che ha messo a disposizione 10 mila VISA per riprendere i trasporti, e impiegato dove e’ necessario l’aiuto dell’esercito.

Ma quello che non so dice e’ che il problema non e’ solo Britannico che e’ emerso di piu’ a causa delle Brexit, ma e’ un problema che riguarda tutta Europa dove mancano 400.000 autisti.

In Francia ad esempio sono 40.000 autisti in meno gia’ prima della pandemia, ora sono a circa 80.000

La Germania ha carenza di 60.000 autisti, ma non e’ da meno gli USA che vedono un diminuzionde del 10% e in Asia del 20% in meno dei trasporti.

Certo la Gran Bretagna con il Covid e la Brexit Brexit che ha reso difficile l’arruolamento di lavoratori stranieri e deve ancora definire bene alcuni tipi di accordi ha evidenziato per prima il problema. Il Covid non ha aiuto, anzi a rallentato i piani di assesto sociale e politico Britannico.

Ma attenzione, la Gran Bretagna ha sempre una asso nella manica da giocare quando il gioco si fa duro e in queste settimane lo ha dimostrato.

Ma in tutta Europa, e non solo l’effetto della carenza di manodopera è sotto gli occhi di tutti: alcuni prodotti occasionalmente scompaiono dagli scaffali dei negozi e molte fabbriche sono costrette a sospendere la produzione. E qui la Brexit non centra!

La pandemia ha fatto aumentare gli acquisto on line, cibo, oggetti, la spesa di fa arriva a casa ora, inoltre il lavoro di camionista e’ un lavoro difficile, stressante, e molti giovani non lo vogliono fare, nonostante ci siano molti posti di lavoro spesso bene pagati in altri casi purtroppo no. Spesso il lavoro da camionista ti porta a vivere lontano da casa, sempre sulle strade e il camion diventa la tua casa per settimane intere, per una paga a volte di soli 2500 euro al mese.

Sencondo alcundi dati “La carenza di autisti ha raggiunto un punto critico e peggiorerà, nonostante si stiano attuando molte strategie”.

C’e’ veramente da riprogrammare il futuro dei trasporti, la Brexit non centra ( puo’ riguardare solo i primi mesi della Gran Bretagna) ma il problema e’ piu’ grande.

Aumento dei salari, formazione, miglioramento dei servizi, strade piu’ sicure, questi sono le basi su cui ripartire. Se il futuro non vuole autisti, allora si devono cercare altri modi per fa veicolare i prodotti, ma in quel caso allora tutti, non solo la Gran Bretagna (che lo sta facendo) va fatto in fretta perche’ la situazione e’ per tutti la stessa, il problema si puo’ chiamare Brexit, Covid, licenziamenti, non Formazione di aiutisti, ma il problema e’ di tutti.

E attenzione non e’ solo un problema di Tir, ma riguada anche il trasporto in mare, dove ci sono anche li problemi di logistica non indifferenti, o sui treni. Il punto e’ che in questi casi, la mancanza per ora si fa sentire meno, e’ messa meno in evidenza dalla stampa, perche’ ancora qualcosa funziona, ma il tempo sta finendo anche in quei tipi di trasporti.

Il problema va affrontato in maniera clobale e capillare, non puntando il dito su un paese, e facendo l’ombra sugli altri.