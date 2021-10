l’Europa sta per essere investita da un’ondata inflazionistica senza precedenti (ma tutti zitti)

Londra – l’Europa sta per essere investita da un’ondata inflazionistica senza precedenti, ma nessuno, o pochi lo dicono, i giornali spesso non ne parlano, ma la situazione e’ seria.

Nessuno parla dell’aumento delle materie prime in generale, dei costi delle utilities e dei licenziamenti.

I costi delle materie prime agricole in particolare sono letteralmente fuori controllo; a causa dei cambiamenti climatici, in particolare la siccità, la produzione agricola mondiale si è drasticamente ridotta.

Il prezzo del grano duro a primavera potrebbe essere solo un dettaglio, poichè essenziale sarà trovare prodotto disponibile. Mancano all’appello circa 6 milioni di tonnellate di grano duro. E senza il Grain Pass le industrie italiane della semola, farina e pasta si fermano. La stessa produzione della pasta potrebbe essere compromessa se dovessero venire meno alcuni operatori.

FAO Food Price Index (FFPI), l’indice FAO dei prezzi alimentari, ha registrato una media di 130 punti a settembre 2021. In aumento di 1,5 punti (+1,2%) su agosto e di 32,1 punti (+32,8%) rispetto al settembre 2020. L’ultimo aumento del FFPI, si noti bene, è stato in gran parte guidato dai prezzi più alti della gran parte dei cereali e degli oli vegetali. Anche i prezzi di latticini e zucchero sono stati più solidi, mentre il sottoindice dei prezzi della carne è rimasto stabile.

Il clima cambia, e la siccita’ in alcuni paesi aumenta : i raccolti di grano, in questa stagione, nei primi Paesi produttori. Canada -38%, Russia -13%, Stati Uniti -7% -La domanda infatti è ancora in aumento e ‘alla fine dell’anno agricolo le scorte finali di grano saranno inferiori a quelle dell’anno scorso di circa 6 milioni di tonnellate’.

Eppure tutto questo l’Europa non ne parla, nemmeno alla Cop26 su cambiamenti climatici, che sembra tanto un Bla bla bla collettivo, strette di mano consuete e convenevoli inutili, ma nessuno parla della vera realta’ delle cose, fanno vedere il complessivo ma non il dettaglio per gettare fumo negli occhi sulla popolazione, spesso ignara delle sue stesse sorti.

