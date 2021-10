Londra: bonus di £5,000 per sostituire la caldaia a gas con pompa di calore

By Staff Italoeuropeo

Londra (Carla Dell’Elba – Il Governo Britannico ha confermato il bonus caldaie in UK che dall’aprile 2022 permetterà di ottenere un credito di £5,000 per sostituire la vecchia caldaia a gas con “pompe di calore più eco-compatibili.” L’obbiettivo è di arrivare ad installare caldaie a gas entro il 2035.

Un contributo notevole, anche se una piccola parte dei lavori deve essere coperta dagli utenti, ma si parla di cifre irrisorie. Convincere i cittadini a passare a tecnologie di riscaldamento più sostenibili, questo e’ il piano della Gran Bretagna. La notizia e’ stata presa con entusiasmo da tutti anche dai Laburisti, anche se i contributi di £450 milioni, per molti non sono sufficenti per coprire il fabbisogno.

Si punta a 600.000 unità elettriche entro il 2028 e con questi incetivi forse siamo stretti, secondo Mike Childs, responsabile del Friends of the Earth. Il governo dal canto suo dice che ha altre risorse e che intanto vuole partire con un minimo investimento e poi mettera’ altri soldi.

La risposta di Boris e’ stata chiara :“I nostri grant aiuteranno i possessori di casa a effettuare prima il passaggio [alle nuove tecnologie], senza dover spendere in più. Per cui converrà passare a soluzioni di riscaldamento più verdi, quando la caldaia avrà bisogno di essere sostituita.”