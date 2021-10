GB: Aumento dei casi nelle ultime ore si pensa a nuove restrizioni

Londra (P.b.Olland) I contagi sono in costante aumento dall’inizio di ottobre. La variante Delta inizia a preoccupare,secondo la stampa locale i contagi sono in costante aumento dall’inizio di ottobre. Nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 43.423, in lieve calo rispetto alle 45.066 di giovedì, pari al livello più alto da luglio.

NHS lancia l’allarme, agire ora è essenziale per evitare nuove chiusure e ingorghi negli ospedali.

In aumento anche i decessi che hanno raggiunto quota 223 quando nei giorni precedenti erano poco più della metà.

IL PIANO DI DIFESA

Per l’NHS il piano B deve fin da subito includere le mascherine obbligatorie negli spazi affollati e chiusi e questo potrebbe essere gia’ messo in vigore o questo fine settimana o il prossimo . IL sindaco di Londra lo ha sempre detto fin dal ritorno alla “normalita'” : Continuate a mettere le mascherine in metro e nei centri chiusi, ma gli inglesi non hanno ascoltato.

Quindi la colpa non e’ solo del governo britannico che forse ha lascito troppa liberta’ e troppo presto, ma anche delle singole perosne che si sono lasciate troppo andare, forse sicuri della doppia dose, la quale e’ risaputo non rende immuni da contagi covid ne dalle varianti di esso.

Sono passe appena 24 ore dagli ultimi annunci di ieri, quando Francois Balloux, direttore dell’UCL Genetics diceva: “Niente panico, non è qualcosa di disastroso come abbiamo visto in precedenza”,

A222V was found in the B.1.177 lineage that swept Europe in the summer of 2020, but careful follow-up analyses pointed to the lineage likely having no inherent transmissibility advantage and that its spread was caused by demographic processes.

6/https://t.co/KJStFF2TV6 — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) October 16, 2021

Il Marocco ha gia’ chiuso i viaggi dal Regno Unito. Sara’ un inverno difficile, intanto e’ iniziata la terza dose che si prevede essere data a 30 milioni di persone.

Le cliniche sono in allerta, le terapie intensive ricominciano a ripopolarsi di pazienti che non avevano voluto vaccinarsi. Una statistica, prevede 100 mila casi al girono di contagi, e’ un proiezione al momento teorica, ma se non si prende subito un rimedio diventera’ realta’.

