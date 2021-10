Londra – Bellavita Expo torna a Londra il 25 e il 26 ottobre 2021 presso il Business Design Centre e London ONE radio è radio partner ufficiale dell’evento.

Giunta quest’anno alla settima edizione, Bellavita Expo è la principale fiera dedicata all’enogastronomia italiana e mediterranea, organizzata con Vinitaly e Cibus. Dopo una pausa di circa un anno causata dal Covid, quest’anno il trade show non vede l’ora di ospitare oltre 200 aziende F&B che presenteranno 3.000 nuovi prodotti a Londra.

Non solo, si prevedono oltre 7.000 buyers e distributori che parteciperanno il 25 e il 26 ottobre così come chef e sommelier.

L’evento è co-locato con Ibérica Expo, il Padiglione spagnolo che vedrà la presenza di 70 produttori di eccellenza F&B dalla Spagna.

Bellavita Expo risulta essere quest’anno un’ottima opportunità per migliaia di aziende che non vedono l’ora di esportare all’estero i loro prodotti di altissima qualità che faranno innamorare gli inglesi. Non solo, l’evento segna un momento di rinascita e ripresa economica per tutti coloro che hanno subito l’impatto pandemico durante il 2020.

L’evento nato nel 2014, è pronto a concretizzare i sogni di molte aziende F&B a Londra e in altre città come Amsterdam, Toronto, Amburgo, Varsavia, Chicago, Città del Messico e Bangkok.

Puoi registrarti qui: https://bit.ly/3EYpMxo