La regina ha trascorso la notte in ospedale per esami dopo aver annullato le funzioni ufficiali

Londra ( P.B.Olland) Ieri, i medici reali hanno consigliato alla sovrana di 95 anni di essere visitata per un controllo in ospedale e le sono stati annullati tutti gli impegni.

Sua Maestà oggi è stata dimessa – Buckingham Palace che ha fatto sapere che era di “buon umore” dopo “indagini preliminari” durante la sua visita in ospedale.

E il pernottamento sottolinea Buckingham Palace – e’ stato il primo in ospedale da otto anni – è stato per ragioni pratiche.

Sua Maj, 95 anni, e’ gia’ tornata alla sua scrivania al Castello di Windsor.

Si dice che stia leggendo la sua consueta scatola rossa dove ci sono tutti i documenti ufficiali del governo e si prevede che si riprenderà per il resto della settimana.

Gli assistenti dicono che Sua Maesta’ si sta preparando per il vertice sui cambiamenti climatici COP26 di Glasgow con i leader mondiali il 1 novembre.

Le prime preoccupazioni sono state mosse quando ha iniziato a usare un bastone da passeggio in pubblico per gli impegni presso l’Abbazia di Westminster e al parlamento gallese questo mese. Ma Martedì è stata in piedi per più di un’ora a un vertice di affari al Castello di Windsor.

Pochi giorni fa ha fatto comunicare che non voleva il premio per la sua anzianita’, ha detto: ” Vecchio e’ chi si sente vecchi io non lo sono!