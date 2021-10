L’isola di Barbados ha deciso di separarsi dalla monarchia britannica elegge il suo primo presidente donna

Londra ( Luca Pisano) Il 30 ottobre Dame Sandra Mason prenderà il posto della regina Elisabetta come capo di Stato dell’isola.

Dame Sandra Mason – E’ stata eletta quasi all’unanimità dal Parlamento, solo un membro si è rifiutato di votare. Sarà lei a prendere il posto della regina Elisabetta II come capo dello Stato. Il 30 ottobre, infatti, l’isola per la prima volta diventerà una repubblica.

Un segno dei tempi, la fine di una colonia nel ventunesimo secolo. Certo questo non indebolira’ la Gran Bretagna, o la Monarchia, ma e’ un segno della storia che stiamo vivendo. Un pezzo di storia che si chiude un’altro che si apre: l’elezione di Dame Sandra Mason è anche un duro colpo per la misoginia. “Conosco fin troppo bene il viaggio che hanno impiegato le donne per raggiungere una posizione che prima non potevano ricoprire”, ha detto la Mottley primo ministro.