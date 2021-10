Picco contagi in Gb, ira del governo Johnson contro i no vax: “Idioti” E intanto nuove misure

Londra ( Stefano Pandolfini) In GB i contagi sono in aumento da settimane – Il governo britannico di Boris Johnson sta valutando l’introduzione del doppio vaccino obbligatorio anti Covid per tutto il personale del servizio sanitario nazionale (Nhs): lo ha detto alla Bbc il ministro della Salute, Sajid Javid. “Una decisione finale non è stata presa, ma è qualcosa che ho in mente”, ha precisato Javid, sottolineando come una misura simile esista in “molti altri Paesi” dell’Europa e come medici e infermieri non solo abbiano un maggiore rischio di infezione, ma siano anche a contatto con persone particolarmente vulnerabili.

E le frange no vax, attive nel Regno Unito come in altri Paesi, fanno infuriare il governo di Londra: sono formate solo da “idioti” che diffondono “bugie” e danneggiano la battaglia contro il Covid ha detto Sajid Javid.

L’attuazione del piano B sembra imminente. Il governo deve :

Velocizzare la campagna vaccinale

Rendere obbligatorio nuovamente uso di mascherina nei luoghi affollati

Utilizzare probabilmente una sorta di green pass

Invitare chi può a lavorare da casa

Se non vengono rispettate queste regole andremo verso una catastrofe annunciata e un inverno veramente rigido.

Rivedi l'intervista a LondonONE radio – GB: Sta per arrivare un nuovo #lockdown? Lo chiediamo al Prof. #Balloux Direttore della #UCL Genetics Institute!

