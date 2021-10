Tweet on Twitter

Roberta Chiatti (Londra) – La regina Elisabetta II non parteciperà fisicamente alla COP26 e decide di seguire il consiglio dei suoi medici.

Il Regno Unito sarà quest’anno protagonista del vertice sul clima essendo Glasgow la città ospitante dal 1 al 5 novembre 2021. Al vertice parteciperanno tutti i leaders mondiali e in lista c’era anche Sua Maestà che ora però ha cambiato idea sotto il consiglio medico.

Lo scorso mercoledì Sua Maestà è stata sottoposta ad accertamenti in ospedale lo scorso mercoledì dopo aver annullato una visita in Irlanda del Nord.

Martedì ha ripreso gli impegni pubblici incontrando gli ambasciatori tramite collegamento video dal Castello di Windsor. Tra i diversi doveri reali, La regina avrebbe dovuto recarsi in Scozia come parte di una serie di impegni COP26 da parte di membri anziani della famiglia reale tra cui il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge tra il 1 e il 5 novembre.

La regina, 95 anni, resterà quindi al Castello di Windsor e l’unico modo per partecipare al vertice sarà un video messaggio che sarà poi trasmesso a Glasgow. Le figure reali che saranno presenti al Summit saranno il Principe Carlo e sua moglie Camilla così come il duca e la duchessa di Cambridge (William e Kate).

È noto che la regina è molto dispiaciuta perchè desidera tuttora partecipare fisicamente al vertice e spera soprattutto che la sua assenza non sia un motivo per non prendere parte.