Roberta Chiatti (Londra) – In Regno Unito, le mascherine sono ora obbligatorie per tutti i dipendenti della Camera dei Comuni tranne che per i parlamentari.

Nelle linee guida aggiornate, le autorità dei Comuni hanno affermato che tutto il personale, i visitatori, gli appaltatori e la stampa devono indossare la mascherina per fronteggiare la crisi pandemica, a differenza dei parlamentari che possono scegliere se metterla o meno.

Sajid Javid, il Ministro della salute, ha dichiarato che la indosserà questo mercoledì quando la Camera sarà “affollata” dai parlamentari.

I parlamentari non sono dipendenti delle autorità dei Comuni e non possono quindi essere costretti a indossare le mascherine

Sono stati incoraggiati a farlo dal presidente Sir Lindsay Hoyle, ma i sindacati che rappresentano i lavoratori parlamentari lo hanno esortato a prendere una linea più dura.

Il dottor David Nabarro, inviato speciale dell’OMS per il Covid-19, ha dichiarato a Sky News che “tutti” dovrebbero indossare mascherine “compresi i nostri leader”.

“Questo virus è assolutamente inarrestabile, arriva ovunque e quindi dobbiamo fare tutto il possibile per fermarlo […]Se funziona, perché mai le persone non lo usano? Non è una questione politica di partito: questo virus non vota

Garry Graham, vice segretario generale del sindacato Prospect, ha affermato che siamo ancora nella situazione “ridicola” in cui i parlamentari fanno ciò che vogliono sulle mascherine mentre tutti gli altri fanno la cosa giusta