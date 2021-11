Roberta Chiatti (Londra) – Dopo un anno di pausa a causa del Covid, Londra ha finalmente ospitato all’interno dell’Excel London il World Travel Market 2021 che durerà fino al 3 novembre.

World Travel Market è conosciuto da tempo come il luogo d’incontro per il settore di viaggi a livello internazionale. Non solo, è il luogo dove poter fare affari, perchè l’evento unisce e invita le imprese di tutto il mondo a far conoscere i propri servizi, prodotti e idee rivoluzionarie.

In tutto questo, London ONE Radio è stata la prima emittente radiofonica italiana in UK a riportare le prime immagini di questo importante evento che avviene annualmente a Londra

Quest’anno il motto di World Travel Market è “Reconnect, Rebuild, rennovate” ovvero “Riconnetti, Ricostruisci e rinnova”, perchè dopo un anno di pandemia, ogni industria (inclusa quella dei viaggi) si è dovuta adattare al cambiamento e ricostruire un nuovo modello tecnico ed economico che potesse soddisfare le nuove richieste dei clienti.

In questa seconda parte del servizio di London ONE Radio siamo entrati nel Padiglione Italia che anche quest’anno è presente per promuovere le meraviglie di ciascuna sua regione.

Una sola nota stonata, rispetto agli altri stand dove c’era piu’ folclore e tradizione, negli stand italiani, “soffrivano” un po’ di presenze tradizionali, ci sarebbero stati bene ad esempio, un caretto siciliano, donne che ballavano con costumi tradizioni la tarantella, e un pulcinella per animare la nostra bella Italia.