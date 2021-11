Natale si viaggerà con il Green pass: le regole per l’Italia e l’estero

Londra (Simone Marchi) Siamo a Novembre, ma il pensiero e’ gia’ al Natale e con esso i viaggi tra Italia e l’estero o Gran Bretagna italia.

Sono molto gli italiani che vivono in UK, che per Natale desiderano tornare in Italia, ma rimane sempre il problema covid e le regole che si devono seguire.

E’ bene dire subito che è necessario controllare frequentemente le liste stilate dal ministero degli Esteri e della Salute. Ad oggi tra i Paesi per cui non sono previste limitazioni sugli spostamenti sia in entrata che in uscita figurano per esempio Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. Per quanto riguarda chi arriva o torna dai Paesi dell’Elenco D, che oltre a Stati Uniti e Regno Unito ospita tra gli altri Australia, Canada, Cile, Giappone e Israele, non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario di cinque giorni per chi esibisce un tampone negativo effettuato nelle72 ore prima e il certificato vaccinale. Per i Paesi citati nell’elenco E, ossia gli Stati non indicati nelle altre liste, gli spostamenti in entrata e in uscita sono autorizzati solo per determinate motivazioni, ma non per turismo.

Quindi per chi si muove dalla Gran Bretagna fino al 15 Dicembre sono:

Se sei completamente vaccinato, basta fare un test antigenico di partenza,

Fare il passenger Location form On line

Se non sei completamente vaccinato devi fare 5 giorni di “quarantena” all’arrivo in italia ed e’ consigliato fare un tampone alla fine del 5 giorno che deve risultare negativo, se questo non accade si ripetono altri 5 giorni di “quarantena” e ripetere il test.

Al contrario chi dall’Italia vuole venire in Gran Bretagna

Se sei completamente vaccinato, Non fai piu’ il test di partenza

fare il passenter Location form prima di partire

e un test rapido al secondo giorno in UK (un antigenico)

se non sei completamente vaccinato devi fare il test pre partenza e il test molecolare il secondo giorno

In italia invece il governo pensa di mantenere fino a giugno 2022 l’obbligo della certificazione verde per svolgere la maggior parte delle attività. Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre, potrebbe invece essere prorogato fino a marzo e questo comporta, ad esempio, la possibilità di limitare il turismo dall’Italia verso Paesi ad alto rischio pandemico.

foto:Viaggiare a Natale – Ph. Visionkick (iStock)