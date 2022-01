Londra (Roberta Chiatti) – Meghan ed Harry stanno valutando di tornare a vivere in Regno Unito acquistando una seconda casa. Un insider reale ha rivelato che ad entrambi manca lo stile di vita britannico.

È ormai dal marzo 2020 che Meghan e Harry si sono stabiliti in America in una casa da 11 milioni di sterline nella zona di Montecito, molto nota per esser abitata da star di Hollywood. Nonostante la bellissima casa, la coppia non è soddisfatta e starebbero cercando di vendere “acquirenti seri”.

“Penso davvero che a Harry manchi, non necessariamente la sua vita precedente in Gran Bretagna, ma certamente elementi di ciò che gli è piaciuto mentre viveva qui nel Regno Unito.

“Non cercherà di tornare a vivere al palazzo reale” dichiara la fonte che continua: “Vuole fare qualcosa di molto simile a quello che fa il principe Carlo; ha Highgrove, quella è la sua casa principale, è dove apparentemente si sente più felice .”

Gli insider reali ancora non hanno capito dove Meghan ed Harry vorranno stabilirsi in UK ma certo è che le distanza non saranno poi cosi tanto lontane da Londra, forse in una località che dista più o meno quanto Windsor dista da Londra.