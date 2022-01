Tweet on Twitter

Londra (Roberta Chiatti) – Il Gravesend Town Pier (il più antico molo in ghisa rimasto al mondo) nel Kent è stato venduto alla società di Uber Thames Clippers, che lo utilizzerà per creare il loro primo percorso fuori città.

Questo nuovo percorso fluviale è in lavorazione dal 2017 con i Thames Clippers che effettuano servizi occasionali tra Londra e Gravesend. Ma ora è destinato a diventare un servizio regolare.

Guarda il tour di London ONE Radio con Uber Thames Clippers

Il Gravesend Town Pier è stato acquistato dal comune di Gravesham nel 2000 con la speranza di ripristinarlo.

Con la vendita del molo viene la responsabilità di prendersene cura. Secondo KentOnline, la società storica di Gravesham ha espresso preoccupazione sul fatto che un’azienda privata si prenderà cura del punto di riferimento in modo appropriato.

Tuttavia, il consigliere John Buren, leader del consiglio di Gravesham, ha assicurato che la vendita garantisce “il suo futuro in un modo che avvantaggia l’intera comunità per un po’ di tempo” e offre alle generazioni future un modo per godersi il molo.

Anche se non c’è una data fissa per l’inaugurazione del nuovo servizio, la vendita del molo dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.