Londra (Roberta Chiatti) – Kate Middleton, duchessa di Cambridge, ha compiuto 40 anni domenica 9 gennaio e per l’occasione ha pubblicato delle foto-ritratto scattate da un fotografo italiano.

Stiamo parlando di Paolo Roversi, che ha voluto mostrare Kate sotto una luce completamente diversa dal solito.

Le foto pubblicate sono 3, due delle quali mostrano la duchessa con abiti romantici e fluenti mentre nella terza il suo sorriso e valorizzato grazie ad un abito rosso rubino, un make-up leggero e capelli sciolti e voluminosi.

Paolo Roversi ha scelto il paesaggio naturalistico dei Kew Gardens per scattare queste foto-ritratti durante il mese di novembre. Tuttavia quella non fu la prima volta in cui è avvenuto l’incontro tra Kate e Paolo,perchè il fotografo italiano è stato invitato a prendere il te con la Duchessa proprio a Kensington Palace.

Durante quel pomeriggio, Paolo Roversi trovò Kate Middleton molto nervosa, forse anche preoccupata, come lui stesso ha dichiarato, rivelando che non era abituata a posare perchè conosceva solo gli scatti da mitragliatrice dei paparazzi, un’esperienza completamente diversa da quella che avrebbe dovuto compiere con Roversi. Non solo, come dichiarato dal fotografo:

“Conoscendo le mie foto con le modelle aveva un po’ paura di affrontare una vera sessione, che richiedeva circa quattro ore di lavoro. Ma l’ho rassicurata che una volta iniziato sarebbe stato molto facile”.

A scegliere gli abiti per l’occasione è stata Sarah Burton per Alexander McQueen. Sarah è ormai la sua stilista di fiducia sin da quando ha realizzato il suo abito da sposa

Per il ritratto ufficiale (l’immagine del profilo laterale), Kate indossa uno splendido abito in organza leggera, che secondo il signor Roversi fa sembrare la duchessa una “ballerina classica”.

Per quanto riguarda i gioielli, Kate ha indossato l’anello di fidanzamento e in due degli scatti opta per un paio di orecchini di diamanti in prestito dalla Regina.

Mentre nella foto in cui indossa l’abito rosso, indossa orecchini pendenti con diamanti e perle che un tempo appartenevano alla sua defunta suocera, la principessa Diana.

Per quanto riguarda i capelli e il trucco di Kate, il fotografo desiderava un approccio less is more, con un’acconciatura non definita e poco trucco.

“Non volevo che sembrasse troppo Lady Duchessa, troppo istituzionale, ma il più pura e contemporanea possibile. O anche senza tempo.”

Mentre scattava le foto, Roversi ha scoperto “una persona meravigliosa che con la sua energia positiva, può portare speranza al mondo intero”.

Il fotografo ha anche rivelato che per alcune foto, ha convinto Kate a ballare cosa che raramente ha fatto in pubblico, ma sfortunatamente queste immagini resteranno private