Lonra (Roberta Chiatti) – Il 2022 è un anno importante per la Regina Elisabetta II perchè ricorrono i 70 anni del suo regno.

Per l’occasione ci saranno festeggiamenti che coinvolgeranno l’intero Regno Unito durante l’estate, permettendo ai lavoratori di rilassarsi e prendersi 4 nuovi giorni festivi a partire dal 2 giugno 2022.

Durante questi 4 giorni ci saranno diversi eventi che prenderanno luogo a Londra e tra questi non mancherà la “national pudding competition” di Fortnum & Mason

Chiunque può partecipare, a partire dagli 8 anni in su. I concorrenti potranno inviare le loro speciali ricette di pudding, ma solo cinque finalisti potranno far assaggiare i loro dessert alla giuria composta da Dame Mary Berry, dalla chef Monica Galetti e dallo chef di Sua Maestà Mark Flanagan.

Il vincitore del concorso sarà il protagonista del Big Jubilee Lunch di domenica 5 giugno, quando le strade di tutto il Regno Unito saranno piene di festoni e tanta torta.

Quel giorno si terrà anche il Platinum Jubilee Pageant, che riunirà 5.000 artisti a Buckingham Palace per una grande festa con “artisti di strada, teatro, musica, circo, carnevale e costumi”.

Il 2 giugno, Trooping the Colour tornerà per intero per la prima volta dall’inizio della pandemia, con la partecipazione di oltre 1.400 soldati in parata, 200 cavalli e 400 musicisti. Lo stesso giorno, i fari Platinum Jubilee saranno accesi nel Regno Unito, nelle Isole del Canale, nell’Isola di Man e nei territori d’oltremare del Regno Unito.

Venerdì 3 giugno si terrà un servizio di ringraziamento nella cattedrale di St Paul. Il sabato , la regina e gli altri membri della famiglia reale si riuniranno per il derby a Epsom Downs. In serata, ci sarà un grande concerto a Buckingham Palace anche se ancora non sono stati rivelati i nomi degli artisti.

Non solo, più di 60.000 alberi sono già stati piantati nel Regno Unito nell’ambito del Queen’s Green Canopy, un’iniziativa che incoraggia il popolo britannico a “piantare un albero per il Giubileo”.