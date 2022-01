Il Principe Andrea perde titolo di Sua Altezza Reale, i gradi militari e qualsiasi privilegio ad essi collegato. Si difenderà come privato cittadino.

Caso Epstein, il principe Andrea rinuncia a incarichi e gradi militari e perde il titolo di Altezza reale

Accusato da una delle presunte vittime del miliardario pedofilo, andrà a processo in America per le accuse di abusi sessuali mossegli da Virginia Giuffre.

“Con l’approvazione e l’accordo della regina, le affiliazioni militari e il patrocinio reale del duca di York sono state restituite alla regina”, ha dichiarato Buckingham Palace in una nota, aggiungendo che “Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e difende questo caso come privato cittadino”.

In compenso la regina puo’ contare sul ritorno del nipote prodigo :

Meghan ed Harry stanno valutando di tornare a vivere in Regno Unito acquistando una seconda casa. Un insider reale ha rivelato che ad entrambi manca lo stile di vita britannico.

