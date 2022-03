Covid ancora e’ presente – La diffusione della variante “sorella” di Omicron detta BA.2 fa alzare il livello di preoccupazione

Londra- La situazione della Guerra ha fatto dimenticare la presenza delle varianti Covid. In Cina – Secondo quanto riferiscono i media cinesi, le autorità locali, annunciando l’avvio di test di massa.

In italia risale l’indice Rt da 0,75 a 0,84, cinque Regioni a rischio moderato.

In Gran Bretagna risalgono i contagi se pur in modo moderato, indici comunque che testimoniano che il Covid in forma delle sue varianti e’ ancora presente e fa le sue vittime.

La situazione pandemica in Germania è peggiorata nelle ultime settimane 250 vittime al giorno e secondo una stima del servizio sanitario tedesco nelle prossime settimane i pazienti che moriranno saranno di più.

Il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta: “Attenzione a non abbassare la guardia”. La diffusione della variante “sorella” di Omicron detta BA.2 incombono in queste settimane dall’inzio di Marzo ci sono stati aumenti di positivita’ e vittime da covid che dobbiamo tenere in considerazione, nelle sue varianti il covid c’e’ ancora e non molla la sua presa sulla popolazione. Continua Cartabellotta.