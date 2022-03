Londra – Il presidente Ucraino Zelensky parla davanti ai politici italiani in video conferenza. ” Italiani aiutateci, amo l’italia, conosco l’italia, vi abbiamo aiutato durante il Covid mandando i nostri medici, avete condivisio con noi il nostro dolorore, il vostro coinvolgimento fin dall’inizio della guerra, gloria all’Ucraina e Grazie Italia”

Queste le parole del presidente Zelensky ai politici italiani che alla fine lo hanno salutato con un lungo applauso.

Parole sincere, mirate ad intensificare l’unione dell’Ucraina con il popolo italiano.

Poi è stata la volta del presidente del consiglio Draghi:” A nome del governo italiano, voglio ringraziare il presidente Zelensky per la sua testimonianza. Fin dall’inizio della guerra l’italia ha ammirato il coraggio Ucraino. L’arroganza del popolo Russo ha trovato una forte resistenza degli uomini Ucraini. Tutto questo che state facendo e’ un’azione eroica.

Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa, ma la pace in Europa.

L’Italia vi é grata. Continueremo a stare vicino agli Ucraini fino in fondo. L’italia non intende girarsi dall’altra parte. Fin da subito siamo stati pronti per aiutare il suo paese presidente, abbiamo aperto corridoi umanitari per dare un aiuto concreto in questa grave siturazione”

Il presidente Draghi poi si sofferma anche sull’impegno che l’Italia dará ai tanti Ucraini che verranno e sono giá venuti in Italia.

“Siamo anche pronti per essere indipendenti dalla Russia. Faremo di tutto per avvicinare l’Ucraina all’Europa. L’italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea.”

L’Ucraina ha il diritto ad avere la pace e tutti gli italiani sono con voi presidente Zelensky conclude cosi Draghi il suo discorso in risposta al presidente Ucraino.