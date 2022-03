Londra (Roberta Chiatti) – Giacomo Gorini, immunologo italiano, ha pubblicato il suo nuovo libro “Malattia Y” edito Piemme.

Giacomo Gorini è stato all’interno del team di ricerca e sviluppo del vaccino Oxford contro il covid durante la pandemia. Ai microfoni di London ONE Radio, l’immunologo spiega di aver tenuto segreto un diario personale che alla fine ha voluto rendere pubblica in forma di libro, ed è cosi nato “Malattia Y”.

Il libro, rivolto soprattutto ai giovani, le nuove leve che stanno costruendo il futuro percorre tutto quello che è successo e sulle esperienze vissute in quei laboratori, Gorini spiega cosa è necessario fare nel futuro.

Per Gorini, attualmente in Italia per alcuni progetti in corso, il futuro deve basarsi sullo sviluppo tecnico-scientifico che possa permetterci di combattere eventuali e simili eventi, ma soprattutto in Italia sarebbe opportuno allentare il sistema burocratico.

Nonostante l’Italia, secondo Gorini, è ancora indietro su alcuni punti di vista, dichiara che in realtà sono tanti i ricercatori di altre nazionalità che vorrebbero venire in Italia per lavorare e fare ricerca ma il Paese non attrae abbastanza per coinvolgere i giovani talenti.

“Malattia Y” è anche un libro che ripercorre gli eventi accaduti durante quella prima fase di pandemia, in cui Gorini ci condivide le sue esperienze e sensazioni mentre era alla ricerca della formula piu giusta per il vaccino.

E oggi cosa possiamo dire sul virus, quale sarà il suo futuro? Per saperlo ascolta di seguito l’intervista integrale: