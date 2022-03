Londra – Alessandro Schiatti fondatore di “I love Italian Food” spiega a London One Radio come si svolgerà l’evento “The Italian Show” che si terrà a Londra il 30 maggio.

The Italian Show fa parte dell’evento “Best UK Sommelier” che premierà il “Best Chef Of The Italian Cuisine” che sta coinvolgendo oltre 200 young chef inglesi e oltre ad altri premi ha l’obbiettivo di promuovere il vero made in Italy agro alimentare in UK.

La missione di I Love Italian Food è di portare il cibo italiano a Londra con The Italian Show, dove attraverso prodotti tipici come il prosciutto di Parma sarà rappresentata un po’ tutta la penisola.

L’evento si rivolge ai professionisti del settore che saranno incoraggiati e istruiti per riconoscere i veri prodotti italiani

Alessandro Schiatti ci spiega che una volta che un brand è legalmente protetto per tutelare il Made in Italy è necessario

“Raccontare e insegnare la cultura. […] Il Made in Italy AGROALIMENTARE ha una fortuna rispetto ad altri Made in Italy di poter rimanere legato al territorio e alla filiera e quindi andare a coinvolgere i territori, il che vuol dire portare nel piatto tante dimensioni. “

Quindi ogni piatto è frutto della storia di una piccola realtà italiana e in quanto tale è unico e inimitabile.

La Brexit non ha fermato questo progetto ha semplicemente cambiato le regole del gioco ma Alessandro schiatti ci ha segnalato un grande interesse e voglia di riproporsi, in un modo nuovo, in UK.