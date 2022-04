Londra (Roberta Chiatti) – La guerra in Ucraina pare non arrestarsi, sono trascorsi 34 giorni dalla prima invasione della Russia e Putin non vuole indietreggiare o trovare un accordo di pace.

La soluzione alla guerra è infatti molto lontana e difficile, come ha dichiarato Victoria Vdovychenko (docente presso università di Borys Grinchenk, Kiev) su London ONE Radio. Secondo Vdovychenko le trattative di pace di questi giorni sono fatte “di cose dette e non dette” e il futuro della Crimea e del Donbass in particolare è tutto da vedere.

L’obiettivo di Putin non è quello di firmare un trattato di pace ma è quello di:

“Presentare qualche tipo di vittoria per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, vuole presentare un avvenimento vantaggioso per il suo popolo che ha aiutato moltissimi russofili.”

Alla trasmissione “Caffè Italia” di London ONE Radio interviene anche Alessandro Sannini, Presidente di Texpo Srl, che analizza invece le ripercussioni economiche e spaziali causate dalla guerra. Se da una parte abbiamo un Vladimir Putin che sembrerebbe “non aver fatto bene i conti” delle tempistiche di questa guerra, dall’altra abbiamo un’Ucraina distrutta, secondo Sannini che però aggiunge:

“Quando finirà questa guerra ci sarà uno sforzo di tutti per la ricostruzione (dell’Ucraina). È di interesse occidentale che l’industria ucraina riparta.”

L’Ucraina, oltre ad essere un Paese determinato e con forti valori, è un Paese con milioni di giovani innovatori, capaci di dirigere grandi aziende. Il flusso migratorio ucraino di circa 10 milioni di persone, a cui noi tutti stiamo assistendo, è davvero particolare. Vdovychenko e Sannini dipingono a parole un popolo ucraino istruito, avanzato, capace di adattarsi ed estremamente competitivo. Tuttavia:

“Non bisogna impaurirsi degli ucraini per la loro ambizione. Molti vogliono tornare a casa, anche io voglio tornare a casa dove ho lasciato tutto. Sopra tutte queste possibilità che si aprono noi vogliamo anche ritornare nel nostro Paese.” – dichiara Vdovychenko

