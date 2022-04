Inghilterra: Ecco dove trovare test covid a basso prezzo

Londra (Roberta Chiatti) – Da venerdì 1 aprile l’Inghilterra ha deciso di mettere a pagamento i test covid rapidi che fino a pochi giorni fa erano gratuiti in farmacia.

Nel Regno Unito, la prima nazione a introdurre questa novità è stata l’Inghilterra, mentre in Scozia e Galles i test resteranno gratuiti fino al 18 aprile, l’Irlanda del Nord deve ancora confermare quando vorrà metterli a pagamento. Tuttavia in Inghilterra i test sono gratuiti per gli operatori sanitari e persone vulnerabili al virus o di età superiore ai 75 anni.

Ma se ho bisogno di comprare un test, quanto costa?

Presso la catena di farmacia Boots, un test costa £5.99 e al momento è stata messa un’offerta di £17.99 per 4 test.

Ce ne sono meno costosi?

La convenienza si può trovare da Superdrug che ha fissato un prezzo di un singolo test a £ 1,99 e un pacchetto di cinque a £ 9,79.

Seppur il governo britannico avesse inizialmente accennato che i test sarebbero costati tra £ 2 e £ 5 ciascuno (o £ 20 per un pacchetto da sette), di recente ha confermato che i rivenditori avrebbero potuto valutarli a un prezzo elevato, come già da ora possiamo notare dai prezzi sopra menzionati.

Molti sono contrari a questa decisione governativa, in quanto negli ultimi giorni il Regno Unito ha registrato più di 4 milioni di persone con il covid e in alcune regioni sono aumentate anche le ospedalizzazioni. Con un forte aumento di infezioni e considerando che una buona parte delle famiglie inglesi non possono permettersi di aggiungere alle proprie spese dei test covid, lo scenario potrebbe essere quello di avere sempre meno persone con il virus ma non consapevoli di averlo.