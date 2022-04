Il Regno Unito: voli annullati anche nel weekend di Pasqua

Londra (Roberta Chiatti) – Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di voli annullati in Regno Unito.

I passeggeri hanno dovuto attendere molte ore prima di poter salire a bordo e purtroppo molti di loro hanno perso il volo a causa delle lunghe attese dovute alla mancanza di personale.

Finora sono stati annullati più di 1.000 rispetto ai soli 197 registrati nello stesso periodo del 2019.

Secondo Paul Charles, amministratore delegato della società di consulenza di viaggio The PC Agency:

“Questo è un livello sbalorditivo di voli annullati causato da un ‘cocktail’ di licenziamenti e infezioni covid”

In tutto questo ci aggiungiamo l’alta domanda delle prenotazioni previsto in questo periodo pasquale che quindi non riesce a ricevere ottima assistenza per mancanza di risorse.

Il tasso di assenze del personale più alto è stato registrato da easyJet che è di circa il doppio dei livelli normali. Circa 60 dei suoi voli programmati per martedì 5 aprile sono stati annullati.

QUesta tendenza di verificherà anche nel weekend pasquale considerando che le compagnie aeree cancellano più di 100 voli al giorno.