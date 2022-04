Oltre 1.300 nuovi posti di lavoro e nuove case a Walthamstow, Londra

By Staff Italoeuropeo

Londra – L’area di Walthamstow, a Londra vedrà £200 milioni provenienti da investimenti privati.

Il cuore di Walthamstow sta rinascendo. Il consiglio di Waltham Forest ha dato il via libera ai progetti di riqualificazione del centro commerciale The Mall e di innovazione dell’entrata della linea Victoria alla stazione centrale della metropolitana di Walthamstow. Entrambi i progetti dovrebbero portare centinaia di posti di lavoro nella zona, oltre a un nuovo parco giochi per bambini.

Circa 5.000 metri quadrati di nuovo spazio di vendita al dettaglio creeranno 350 nuovi posti di lavoro permanenti, oltre a 538 nuove case e una nuova piazza cittadina. Altri 500 posti di lavoro saranno introdotti nell’area durante la fase di attuazione del progetto.

Il nuovo centro commerciale fornirà unità commerciali progettate per i principali rivenditori insieme a piccoli negozi locali indipendenti. La riqualificazione di The Mall darà ai residenti la possibilità di fare shopping vicino a casa.

La nuova entrata della stazione della metropolitana sarà costruita accanto al centro commerciale, il numero di scale mobili raddoppierà e sarà installato anche un grande ascensore.

Con i piani per “portare investimenti significativi e opportunità sia alle imprese che ai residenti”, il consiglio ha promesso di introdurre case ad affitto inferiore rispetto al mercato e più di 7 milioni di sterline per fornire ulteriori alloggi a prezzi accessibili nelle vicinanze.

I piani attendono la conferma del sindaco di Londra Sadiq Khan, che dovrà prendere una decisione finale sulla concessione del permesso di costruzione.